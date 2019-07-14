Хабаровск, , 11:56 — REGNUM

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который на служебной машине сбил троих пешеходов, сообщает пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, ночью 14 июля полицейский, управляя служебным автомобилем УАЗ, на пешеходном переходе совершил наезд на трех мужчин, в результате один из них погиб, еще двое были госпитализированы. Предварительно установлено, что водитель был трезв.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления МВД, инцидент произошел в районе перекрестка улиц Ленинградской и Ким Ю Чена, где в отсутствие светофора ночью по пешеходном переходу переходили несколько человек. По неизвестным причинам находившийся на службе полицейский не затормозил перед «зеброй» и совершил наезд на пешеходов.

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