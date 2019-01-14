Тульский суд отменил приговор экс-главе администрации Новомосковска

Тула, , 15:52 — REGNUM Тульский областной суд отменил приговор, вынесенный ранее Новомосковским городским судом по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева.

Областной суд принял решение отправить уголовное дело в отношении Жерздева на дополнительное рассмотрение в суд первой инстанции, сообщили «Тульские новости». При этом сам Жерздев остается под домашним арестом — его срок продлен до 14 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Вадим Жерздев был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении служебных полномочий при проведении аукционов по продаже земельных участков. После задержания он уволился с должности по собственному желанию. В сентябре на эту должность был избран Алексей Бирюлин.

28 октября 2018 года суд Новомосковска признал Жерздева виновным по ч.1 ст.285 УК РФ — «Использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы». Суд назначил Жерздеву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его на три года права занимать должности в органах власти. Известно, что решение суда обжаловали и защита, и гособвинение.