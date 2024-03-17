Канберра, 17 марта, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ.

Кадр из видео

Живущий в Австралии Иван Сырский 17 марта пришёл к избирательному участку в посольстве России, где проходит голосование на выборах президента.

«С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином», — сказал он в интервью Rutply.

В Австралию Иван Сырский переехал вместе с матерью и братом после того, как его мать развелась с нынешним главкомом ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум ранее, 20 февраля Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в Австралии и присоединился к поздравлениям по случаю освобождения Авдеевки. Он был облачён в футболку с символом Z и папаху и, придя в консульство, заявил: «Слава России!». Также приёмный сын Сырского выразил желание получить российское гражданство.

Нынешний главком ВСУ, назначенный на этот пост 8 февраля, родился в 1965 году во Владимирской области в семье военного. С 1980-х годов вместе с семьёй он жил в Украинской ССР и школу окончил в Харькове. В 1986 году Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а после распада СССР служил в украинской армии.

В годы учёбы в Москве Сырский не стремился выделиться и проявлял себя как человек скрытный, исполнительный и усидчивый, рассказал ранее знакомый с ним лично депутат Госдумы Андрей Луговой. Главком ВСУ в период учёбы в Московском командном училище участвовал в военных парадах на Красной площади и проходил торжественным маршем мимо Мавзолея Ленина, отмечал в свою очередь однокурсник Сырского Андрей Валиков.