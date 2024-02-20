Москва, 20 февраля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Приёмный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в Австралии и присоединился к поздравлениям по случаю освобождения Авдеевки в ДНР, сообщили 20 февраля «Известия».

Кадр из видео Иван Сырский

Сырский пришёл генконсульство в футболке с символом Z и в папахе. Он заявил «Слава России».

По информации издания, сын Сырского также выразил желание получить российское гражданство.

Иван Сырский проживает в Австралии с детства. Туда после развода с Александром Сырским уехала его бывшая жена с детьми. Иван Сырский является приемным сыном Александра от первого брака, младший сын Антон — родной. Иван и Антон переехали в Австралию вместе с матерью.

В генконсульстве также присутствовал австралийский общественный деятель Семён Бойков, получивший известность благодаря своей пророссийской деятельности в качестве атамана австралийских казаков. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бойков получил российское гражданство.

Минобороны России 17 февраля сообщило о полном освобождении Авдеевки в ДНР. Министр обороны Сергей Шойгу встретился в Кремле с главой государства Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил военных и поздравил их с важной победой. Позднее российское оборонное ведомство показало кадры беспорядочного бегства украинских подразделений из Авдеевки.