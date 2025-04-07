Москва, 7 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные товары и услуги. Соответствующий документ 7 апреля размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Сергей Ильин/РИА Новости

Согласно закону, продавец без ведома клиента не имеет права предоставлять платные дополнительные услуги. Если же они были оказаны без согласия потребителя, тот может отказаться от оплаты и потребовать вернуть средства.

Кроме того, вводится запрет на автоматическое получение согласия для покупки дополнительных товаров и услуг. Отмечается, что требование о возврате денег за навязанные товары должно удовлетворяться в течение трёх дней с момента его подачи. Данный закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В этот же день Путин подписал закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными. Это касается и ресурсов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы приняли закон о запрете навязывать дополнительные товары и услуги в ходе заседания 1 апреля. Документ был принят во втором и третьем, окончательном чтениях. Он предполагает внесение поправок в федеральный закон «О защите прав потребителей».

В октябре 2023 года глава государства подписал закон, который вводит ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения соответствующих претензий. Штрафы за нарушения для юрлиц могут достигать 300 тыс. рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИА Регнум отметил, что этот закон позволит защитить потребителей от лишних страховок и дополнительных мер обслуживания. По словам эксперта, многие продавцы фактически подрабатывают страховыми агентами и навязывают эту услугу покупателям.