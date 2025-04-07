Путин подписал закон, запрещающий навязывать дополнительные товары и услуги
Москва, 7 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные товары и услуги. Соответствующий документ 7 апреля размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, продавец без ведома клиента не имеет права предоставлять платные дополнительные услуги. Если же они были оказаны без согласия потребителя, тот может отказаться от оплаты и потребовать вернуть средства.
Кроме того, вводится запрет на автоматическое получение согласия для покупки дополнительных товаров и услуг. Отмечается, что требование о возврате денег за навязанные товары должно удовлетворяться в течение трёх дней с момента его подачи. Данный закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
В этот же день Путин подписал закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными. Это касается и ресурсов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.
Как передавало ИА Регнум, депутаты Госдумы приняли закон о запрете навязывать дополнительные товары и услуги в ходе заседания 1 апреля. Документ был принят во втором и третьем, окончательном чтениях. Он предполагает внесение поправок в федеральный закон «О защите прав потребителей».
В октябре 2023 года глава государства подписал закон, который вводит ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения соответствующих претензий. Штрафы за нарушения для юрлиц могут достигать 300 тыс. рублей.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИА Регнум отметил, что этот закон позволит защитить потребителей от лишних страховок и дополнительных мер обслуживания. По словам эксперта, многие продавцы фактически подрабатывают страховыми агентами и навязывают эту услугу покупателям.