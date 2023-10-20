Москва, 20 октября, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения в законном порядке претензий со стороны потребителей. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Для должностных лиц закон предусматривает взыскания в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юрлиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Уклонение от рассмотрения указанных требований может грозить должностным лицам штрафами в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Юридические лица могут столкнуться в таких случаях со взысканиями, размер которых будет варьироваться от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Закон вступит в силу спустя десять дней после опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, с 7 сентября в Ярославской области ввели штрафы в размере 1,5 тыс. руб. за плевки в общественных местах. Областные власти отметили, что почти за два месяца, в течение которых действовал переходный период, в регионе выявили 50 фактов подобных правонарушений.

С 12 октября в России вступили в силу изменения в законодательстве, предусматривающие ответственность за сбор краснокнижных грибов в виде штрафов и тюремного наказания. Максимальный размер штрафа в таких случаях может составить 2 млн рублей, а срок лишения свободы — девять лет.