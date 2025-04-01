Москва, 1 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы в ходе заседания 1 апреля приняли закон, который запрещает навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги. Информацию об этом опубликовали в базе документов законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Документ приняли во втором и третьем, окончательном чтениях. Он предполагает внесение поправок в федеральный закон «О защите прав потребителей».

«Решение проблемы навязывания потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату имеет большое общественное и социальное значение, поскольку такие действия хозяйствующих субъектов зачастую основаны на манипулировании, угрозе применения к потребителю негативных последствий», — говорится в пояснительной записке.

Новый закон запрещает навязывать дополнительные товары, работы и услуги до заключения договора о приобретении основного предмета продажи. Также он вводит право граждан в течение трех дней требовать возврата денег за то, что было продано без их одобрения.

Кроме того, закон вводит запрет автоматических отметок о согласии на покупку чего-либо и на формирование условий договора так, что они предполагают готовность приобрести дополнительные товары и услуги.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года подписал закон, который вводит ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, а также за уклонение должностными и юридическими лицами от рассмотрения соответствующих претензий. Штрафы за нарушения для юрлиц могут достигать 300 тыс. рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, комментируя этот закон в беседе с ИА Регнум, отметил, что он позволит защитить потребителей от лишних страховок и дополнительных мер обслуживания. Он отметил, что многие продавцы фактически подрабатывают страховыми агентами и навязывают эту услугу покупателям. Он отдельно отметил навязывание дополнительных товаров, страховок и кредитов в автосалонах.