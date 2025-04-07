Москва, 7 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными. Это касается и ресурсов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России. Документ опубликован 7 апреля на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также в это перечень попали сайты общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Под действие поправок в том числе попадут такие платформы, как Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы.

Кроме того, закон также сокращает с пяти до трёх лет срок хранения Роскомнадзором информации о распространяемой онлайн рекламе, в том числе социальной.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», ― говорится в тексте документа.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете рекламы, заявил, что доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к России и её гражданам. По его словам, сами пользователи часто не понимают, что невольно становятся спонсорами контента, который, отметил спикер Госдумы, лживо порочит Россию.

11 марта глава государства подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих этих ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.