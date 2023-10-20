Москва, 20 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Новый закон, устанавливающий штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг, будет в первую очередь оберегать граждан от излишних страховок и дополнительных мер обслуживания. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. Закон вводит штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. Штраф для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Шапкин высоко оценил появление нового документа. По его наблюдениям, самыми распространёнными методами навязывания остаются дополнительные страховки, которые во многих случаях излишни.

«Обычные примеры навязанных услуг — страховки и кредиты. Фактически продавцы товаров подрабатывают страховыми агентами и кредитными менеджерами. И практически все страховки у нас навязаны. Их включают и в покупку билетов, скажем, на поезд. Но мы живём не в той стране, где постоянны землетрясения или тайфуны, чтобы это требовалось», — пояснил Шапкин.

Также ещё одним классическим примером навязывания Шапкин назвал автосалоны. По его словам, там обман потребителя начинается уже с рекламы. А с новым законом менеджеры по продажам или просто продавцы не смогут уже также навязчиво предлагать дополнительные продукты и товары.

«Это форменное издевательство над покупателем, когда его целый день мурыжат с единственной целью — расслабить внимание и подписать кабальные условия страховок, кредитов, обслуживания и прочее. Пусть продают только то, за чем пришел покупатель, или увольняются. Если вам предлагают в качестве условия покупки взять кредит, а для получения кредита оформить страховку, то это развод в интересах менеджеров салонов и магазинов», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, многие случаи подобных навязанных продаж нужно соотносить с положениями даже не Административного, а Уголовного кодекса, поскольку в процессе принимает участие не один человек, а заинтересована компания или организованная группа. Он допустил, что в скором времени начнёт складываться правоприменительная практика и появятся уточняющие поправки к закону.

Другой точки зрения придерживается юрист и правозащитник Владимир Новицкий. Он счёл спорной формулировку о навязывании, что в целом также довольно трудно будет доказать.

«Если говорить о навязывании, то само по себе такое изложение позиции носит не юридический характер. Что значит навязывание? Насильное принуждение? Так это физическое или моральное воздействие. Если настойчивое предложение? То это, конечно, не очень приятно, но не обязывает лицо согласиться с предложением. Поэтому в данном случае мера кажется популистской и сам документ несколько абсурдным», — отметил Новицкий.

Он пояснил, юридически навязывание предполагает принуждение. Кроме того, до конца не ясно, как это будет доказываться в рамках административного судопроизводства и в гражданско-правовом порядке. Поэтому, по мнению юриста, сам механизм с правовой точки зрения определённо нуждается в доработке. Также он напомнил, что если в магазинах или крупных салонах покупателю предлагают дополнительное оборудование, то для этого предполагается подписание дополнительного соглашения.

«Но ведь во всём мире торговля ориентирована на то, чтобы покупатель получил дополнительную услугу. И мера вряд ли коснётся напрямую менеджеров в торговых сетях, потому что они как раз и зарабатывают на том, что предлагают дополнительные опции или услуги», — допустил юрист.

По его оценке, на реальный рынок товаров и услуг мера может повлиять не существенно. Но в отдельных случаях этот закон будет позволять оспаривать те или иные сделки, что особенно касается автомобилей, при покупке которых часто предлагаются дополнительные опции. Новицкий допустил, что бизнес придумает, как обходить этот закон или начнёт, например, заключать отдельный договор на эти опции, причём уже от другого юридического лица.

Как передавало ранее ИА Регнум, бизнес стал быстрее обжаловать решения контрольных органов. Государство последовательно сокращает нагрузку на малый и средний бизнес. Вдвое сокращён фактический срок рассмотрения обращений через сервис досудебного обжалования. По данным российского правительства, в сентябре 2023 года спорные ситуации по решениям контрольных органов или процедур поверок стали рассматривать в среднем за восемь дней, или на 20% быстрее, чем в аналогичный период прошлого года.

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