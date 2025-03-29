Вашингтон, 29 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Руководители киевского режима, вероятнее всего, не смогут принять новые условия соглашения с США о недрах, что приведёт к очередному витку конфликта между Вашингтоном и Киевом, отметили в своей публикации 29 марта обозреватели The Wall Street Journal (WSJ).

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«Администрация [президента США Дональда] Трампа рассчитывает, что Украина быстро подпишет новое соглашение, по которому Вашингтон получает широкие полномочия в отношении экономики своего союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия», — написали авторы.

В материале отмечено, что если ранее речь шла о получении США доступа к редкоземельным металлам Украины, то теперь Вашингтон хочет извлекать прибыль из экономических проектов Киева, связанных со всеми природными ресурсами, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы. Авторы указали, что администрация США намерена таким образом компенсировать оказанную Киеву ранее военную и иную помощь.

Черновой вариант соглашения предполагает создание товарищества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», который получит преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, добавили авторы.

В свою очередь источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил изданию, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее заявил, что предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам и вскоре оно будет подписано.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме в ходе встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако Зеленский высказался против инициативы президента США об остановке боевых действий, потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности» и попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Подписание документа отменили, а Зеленского попросили уехать из Белого дома.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что американская сторона не отказалась от заключения договора, однако на данный момент приоритетом для США является урегулирование конфликта.

Обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своей статье ранее отметил, что без России США на украинских недрах серьёзно не заработают. Эксперт указал, что только Россия может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия может обеспечить энергоёмкие предприятия данной сферы достаточными объёмами электроэнергии с Запорожской АЭС.