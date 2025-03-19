Вашингтон, 19 марта, 2025, 22:22 — ИА Регнум. США не отказались от заключения договора с Украиной по редким ископаемым, однако в настоящее время приоритетом является урегулирование конфликта. Об этом 19 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Нет, сейчас мы фокусируемся на долгосрочном мирном соглашении», — заявила Левитт.

Представитель Белого дома напомнила, что сделка была актуально до того момента, как глава киевского режима Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальным кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря белого дома, США к настоящему времени перешли с формата обычного экономического соглашения по редким ископаемым к формату широкого мирного договора. Левитт подчеркнула, что США «никогда еще не были близки к миру, как сегодня».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Американский президент отметил неминуемость переговоров, в то время как глава киевского режима высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также позволил себе попытаться возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. В итоге подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

9 марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания сделки по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку Зеленским.

Через сутки, 10 марта, госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что Вашингтон продолжает работу над соглашением с Украиной по недрам после сорванного подписания в Белом доме.

При этом позже украинские СМИ сообщили, что украинская делегация на встрече в Джидде Саудовской Аравии 11 марта предлагала американцам заключить сделку о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались.