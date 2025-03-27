Киев, 27 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Новый проект соглашения Киева и Вашингтона, переданный США 23 марта, охватывает все полезные ископаемые, включая нефть и газ. Об этом 27 марта сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк со ссылкой на соответствующий документ.

Guo Yu/Global Look Press

«Речь идёт про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие (полезные ископаемые — Прим. ред.). По всей территории Украины», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, соглашение с США по недрам будет бессрочным, а любые изменения в нём возможны только с разрешения американской стороны. Депутат также отметил, что данная договорённость с Вашингтоном не содержит гарантий безопасности для Киева.

Днём ранее, 26 марта министр финансов США Скотт Бессент проинформировал, что Вашингтон передал финальную версию документа об экономическом сотрудничестве Украине, в том числе в сфере редкоземельных металлов. По его словам, Киев может подписать его уже на следующей неделе.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Заключение сделки планировалось 28 февраля на встрече Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме. Подписание договора сорвалось из-за скандала с участием главы киевского режима, который начал возражать Трампу, требующему прекращения огня на Украине, а также произнёс нецензурные слова. Зеленского выдворили из Белого дома, предложив вернуться, когда он «будет готов к миру».

9 марта Трамп заявил, что, несмотря на перепалку с Зеленским, по-прежнему ждёт подписания сделки по редкоземельным металлам. Госсекретарь США Марко Рубио также отметил, что Вашингтон продолжает работу над соглашением с Киевом. Позже украинские СМИ сообщили, что украинская делегация на встрече в Джидде 11 марта предлагала американцам заключить сделку о доступе к полезным ископаемым, однако США отказались.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что американская сторона не отказалась от заключения договора, однако на данный момент приоритетом для США является урегулирование конфликта.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что если Зеленский согласится подписать соглашение по редкоземельным металлам, Вашингтон может возобновить военную помощь Киеву. Трамп, приостановив поставки оружия Украине, тем самым усилил давление на киевский режим, заключил Медведев.