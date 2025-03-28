Вашингтон, 29 марта, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Проект соглашения с Соединёнными Штатами по ресурсам вызывает тревогу в Киеве. Украинские власти считают, что это соглашение может быть воспринято как признание поражения в конфликте с США и необходимость выплаты компенсаций. Мнение украинского чиновника представила газета Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Соглашение о недрах США и Украины

«Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации. Нас это беспокоит», — цитирует издание чиновника.

По словам источника, предыдущие пакеты помощи в проекте соглашения приравниваются к займам. Судя по реакции украинских чиновников и депутатов, в ближайшее время документ по ресурсам подписан не будет, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, США предложили Украине новый проект соглашения о природных ресурсах, который грозит прекращением сотрудничества между странами, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвав документ «превосходным». В обновлённом соглашении Украину обязали компенсировать всю помощь, оказанную США с начала конфликта.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта объявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространили на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ. Также предусмотрен фактический контроль этой сферы со стороны США. Кроме того, проект не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день депутат рассказал, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.