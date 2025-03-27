Кишинёв, 27 марта, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Сотрудники антикоррупционного центра Молдавии провели несанкционированные обыски в правительстве Гагаузской автономии, сообщил 27 марта замглавы Гагаузии Виктор Петров.

Владимир Гердо/ТАСС

«При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет исполкома (правительство. ― Прим. ред.) прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию», ― рассказал Петров.

Он добавил, что соответствующего постановления у представителей антикоррупционного центра не было. Замглавы автономии назвал подобные действия органов следствия и органов правопорядка злоупотреблением полномочиями.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. По данным местного Пятого телеканала, главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Глава Гагаузии 27 марта опубликовала своё обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила оказать давление на власти Молдавии и назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Также Гуцул попросила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оказать ей поддержку в ситуации с её задержанием.

Гуцул также заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование взамен на отказ от должности и выезд из страны. По её словам, Кишинёв намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и привести к власти там своего ставленника. Она также призвала депутатов Народного собрания Гагаузии проявить твёрдость, сплочённость и решимость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.