Кишинёв, 27 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Задержанная в Кишинёве глава гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование взамен на отказ от должности и выезд из страны.

Алексей Никольский/РИА Новости Евгения Гуцул

«Мне неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности и немедленный выезд из страны. Но я не сдамся. То, что делают PAS (Партия «Действие и солидарность». — Прим. ред.) и президент Молдавии Майя Санду в отношении Гагаузии — это открытое оскорбление гагаузского народа и нарушение наших законных прав», — отметила она в публикации в своём Telegram-канале.

По словам Гуцул, Кишинёв намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и привести к власти там своего ставленника. Она также призвала депутатов Народного собрания Гагаузии проявить твёрдость, сплочённость и решимость.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали главу Гагаузии на 72 часа. Из аэропорта её увезли на спецмашине Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В центр Гуцул завели через запасной вход, а у здания собрались ее сторонники, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители оппозиционных партий.

27 марта она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать на Кишинёв давление для её освобождения. Гуцул отметила, что её задержание является абсурдным и политически мотивированным. По её словам, таким образом Кишинёв шаг за шагом идёт к уничтожению гагаузской автономии.