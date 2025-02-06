Тбилиси, 6 февраля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Правительство Грузии решило скопировать действующий в США закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Об этом 6 февраля сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что на протяжении нескольких лет, особенно в последние два года, в Грузии указывали на то, что иностранные агенты занимаются организацией беспорядков для совершения госпереворота. Теперь новая администрация США призналась, что неправительственные организации (НПО), получавшие американское финансирование, играли важную роль в этом процессе.

«Исходя из того, что всё открыто, и не только власть Грузии говорит об этой очень серьёзной проблеме, мы можем свободно расширить законодательство, связанное с прозрачностью НПО. Мы думаем, лучшим средством будет прямое копирование американского закона FARA», — заявил Кобахидзе журналистам.

Премьер напомнил, что в Грузии действует мягкая версия FARA, но ряд работающих в стране НПО не выполняют даже этих условий. Правительство не допустит, чтобы власть в государстве сменилась за счёт иностранного финансирования и против воли народа.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также 6 февраля заявил журналистам, что FARA будет в точности переведён на грузинский язык и внесён на рассмотрение в законодательный орган. Если кто-то будет сомневаться в демократичности этой инициативы, значит, он поставит под сомнение демократичность в США, подчеркнул он.

«Мы возьмем всё слово в слово и перенесём в Грузию. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому закону, свяжитесь с США или посольством этой страны в Грузии, и вам объяснят, что это означает в Америке», — подчеркнул Папуашвили.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством США по международному развитию (USAID) руководят радикалы, которых там быть не должно. После этого американский миллиардер и глава департамента по повышению эффективности правительства США Илон Маск объявил о начале ликвидации этой организации.

5 февраля американский портал ForeignAssistance. Gov опубликовал данные, что USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на «поддержку» выборов в Грузии. Папуашвили заявил, что агентство только на финансирование НПО в республике в прошлом году направило $41,7 млн. Он также напомнил, что в 2020 году одна из НПО, получавшая деньги из США, намеренно исказила данные параллельного подсчёта итогов голосования на парламентских выборах.

Мягкую версию FARA в Грузии приняли в июне 2024 года. США и Евросоюз критиковали эту инициативу с начала обсуждения. Также резко против выступали прозападные оппозиционные партии и НКО, они проводили акции протеста. Вашингтон ввёл санкции против грузинских граждан, ответственных за принятие закона об иноагентах, и членов их семей.