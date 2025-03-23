Вашингтон, 23 марта, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки требуют от Ирана полностью отказаться от ядерной программы, в противном случае Тегеран столкнется с последствиями. Об этом 23 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

ИА Регнум

По его словам, в этот раз не будет применяться прежний принцип, когда Иран что-то получал в рамках ядерной сделки, как это было при 44-м президенте США Бараке Обаме или 46-м президенте Джо Байдене.

«Вопрос стоит о [ядерной] программе целиком. Отказывайтесь от нее, или будут последствия», — пригрозил Уолтц в эфире телеканала CBS News.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе. Он также заявил, что рассматривает в том числе военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путем.

Хаменеи на следующий день заявил, что Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон ведет их недобросовестно и пытается навязывать свои интересы. Лидер государства подчеркнул, что Тегеран не оправдает ожиданий американской стороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта отметил, что Иран неоднократно обещал не разрабатывать ядерное оружие и Россия опирается на эти заявления. Москва считает, что проблему иранской ядерной программы Ирана нужно решать только мирными средствами, добавил официальный представитель Кремля.