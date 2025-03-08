Тегеран, 8 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, так как Белый дом заботят только собственные интересы. Об этом 8 марта заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Global Look Press

«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сообщил он на встрече с иранскими чиновниками в эфире телеканала SNN.

Днем ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что направил Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе республики. Он также добавил, что Вашингтон рассматривает в качестве пути для решения иранского ядерного вопроса как военный, так и дипломатический, но при этом Белый дом отдает предпочтение переговорам.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта агентство Bloomberg заявило, что Белый дом попросил Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва выразила согласие. Отмечалось, что Вашингтон собирался обсудить ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день заявил, что вопросы переговоров с Ираном были затронуты в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако их детали не обсуждались. Представитель Кремля подчеркнул, что проблемы двух стран должны решаться исключительно путем переговоров.