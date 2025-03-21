Москва, 21 марта, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Россия в отношении Ирана исходит из обещаний республики на вести разработку ядерное оружие. Об этом 21 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана о том, что Иран не собирается получать ядерное оружие и таких планов у Ирана нет. Такие заявления неоднократно делались», — заявил Песков.

Российское руководство считает, что проблему ядерной программы Ирана необходимо решать исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Все, что для этого требуется — это политическая воля, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля добавил, что, как и любая страна, Иран имеет право на развитие сферы мирного атома и на свою атомную энергетику.

«[Тегеран] делает важные шаги в этом направлении, и все это происходит в строгом соответствии с международным правом», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, американский президент Дональд Трамп в начале марта направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предложение провести переговоры по ядерной программе республики. Комментируя эту информацию, Хаменеи заявил, что Иран не пойдет на диалог с США. Он назвал заявления Трампа о готовности к переговорам обманом мирового сообщества.

Портал Axios, ссылаясь на источники, 20 марта сообщил, что в 20-х числах Белый дом посетит высокопоставленная делегация из Израиля. Планируется обсудить вопрос ядерной программы Ирана. По данным портала, Трамп в послании Хаменеи дал Тегерану два месяца для заключения новой ядерной сделки. Он также пригрозил Ирану последствиями в случае отказа от сделки.