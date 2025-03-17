Москва, 17 марта, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Выход Соединенных Штатов Америки из расследования действий РФ на Украине — это «сокращение ненужных функций». Такое мнение 17 марта озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, 17 марта,газета The New York Times написала, что США выйдут из международной группы по расследованию якобы неправомерных действий России в ходе спецоперации на Украине. По данным издания, Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало об этом европейских чиновников.

«Значит они считают, что эта функция не нужна», — заключил представитель Кремля.

К международной группе США присоединились в 2023 году и, помимо РФ, занимались расследованиями против Белоруссии, КНДР и Ирана. По данным издания, президент США Дональд Трамп и его команда пришли к решению о выходе из подобной инициативы после пересмотра государственных расходов.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в трагедии в Одессе в мае 2014 года. Отмечалось, что украинские власти впоследствии не провели должного расследования, а городская администрация намеренно уничтожала улики. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проблеском здравого смысла.

Кроме того, 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала расследовать заявления бывшего посла Греции на Украине Василиоса Борноваса о причастности наблюдателей миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к обстрелам в Донбассе. Ранее он сообщал, что наблюдатели из ОБСЕ тайно передавали украинским формированиям информацию о расположении российских позиций в Луганской и Донецкой народных республиках, которые затем «немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны».