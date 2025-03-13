Москва, 13 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Текст решения опубликован 13 марта на сайте суда.

ITAR-TASS

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие <…> остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей», — говорится в документе.

ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска родственников жертв трагедии в Доме профсоюзов указал на вину властей Украины и несвоевременную реакцию правоохранительных органов и спасательных служб в ходе столкновений.

Кроме того, отмечается, что украинские власти не провели должного расследования по итогам этих событий, а городские власти Одессы намеренно уничтожали улики под предлогом ликвидации последствий столкновений.

Суд обязал выплатить по 15 тыс. евро компенсации родственникам каждой из жертв событий 2 мая 2014 года, по 12 тыс. евро — трем пострадавшим, получившим серьезные ожоги.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исполнителей и вдохновителей не имеющего срока давности варварского преступления в Одессе настигнет справедливое возмездие. Она также выразила уверенность, что Одесса вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

Захарова добавила, что следствие по делу 2 мая 2014 года, начатое киевским режимом под давлением международных организаций, превратилось в фарс, который сопровождался грубым вмешательством националистических группировок.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии. В нём участвовали сторонники движения «Русская весна», антифашисты и активисты Антимайдана, которым противостояли украинские националисты, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация, признана экстремистской и запрещена в России). Местом постоянных митингов противников Майдана стала площадь Куликово Поле, где расположен Дом профсоюзов.

Днём 2 мая между противоборствующими сторонами начались потасовки. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. Только по официальным данным, погибли 48 человек. Они сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Пострадали более 240 человек.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по итогам специальной военной операции должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Она также подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.