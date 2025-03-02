Москва, 2 марта, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 марта потребовала расследовать заявления бывшего посла Греции на Украине Василиоса Борноваса о причастности наблюдателей миссий ОБСЕ к обстрелам в Донбассе.

MFA Russia/Global Look Press

Борновас ранее сообщил, что наблюдатели ОБСЕ тайно передавали ВСУ информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции «немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны».

«А вот это требует не просто политических заявлений, но серьёзного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве секретариата ОБСЕ, в счёт не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее швейцарский аналитик по вопросам политической и военной стратегии подполковник в отставке Ральф Боссхард заявил, что информация о происходящем в Донбассе с 2014 года, которую собирали наблюдательные миссии ОБСЕ, передавалась в штаб-квартиру в Киеве в искажённом виде. Дополнительно сведения фильтровались в Киеве, а затем и в секретариате ОБСЕ в Вене, что существенно меняло данные, отмечал эксперт.

В 2023 году министерство госбезопасности Луганской Народной Республики возбудило уголовное дело по статье о шпионаже в отношении гражданина Великобритании Дэвида Оррэллса. Являясь сотрудником ОБСЕ, руководителем группы технического мониторинга, Оррэллс участвовал в передаче украинской стороне данных, которые потом были использованы для обстрелов территории ЛНР, отмечали в министерстве.

Сотрудники ОБСЕ и ранее попадались на шпионаже в пользу Украины. В апреле 2022 года стало известно, что данные с камер миссии ОБСЕ использовались Киевом для корректировки обстрелов Донбасса. Были обнаружены технические приспособления, в том числе ноутбуки, которые фиксировали эти сведения. По данному факту в ДНР было возбуждено уголовное дело о шпионаже.