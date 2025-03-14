Москва, 14 марта, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании Украины виновной в трагедии в Одессе в мае 2014 года похоже на проблеск здравого смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Russia-now.com Одесса. 2 мая 2014 года

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла. Чтобы это подтвердить, нужно, чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — прокомментировал ТАСС представитель Кремля.

Однако одного примера мало для дальнейших выводов, продолжил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Также в решении суда отмечалось, что украинские власти не провели должного расследования по итогам этих событий, а городские власти Одессы намеренно уничтожали улики под предлогом ликвидации последствий столкновений. Суд обязал выплатить по 15 тыс. евро компенсации родственникам каждой из жертв событий 2 мая 2014 года, по 12 тыс. евро — трём пострадавшим, получившим серьёзные ожоги.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала, что исполнителей и вдохновителей не имеющего срока давности варварского преступления в Одессе настигнет справедливое возмездие. По её мнению, город вновь станет подлинно свободным, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что по итогам специальной военной операции должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. У этого преступления срока давности не будет, добавила она.

События в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии. В нём участвовали сторонники движения «Русская весна», антифашисты и активисты Антимайдана, которым противостояли украинские националисты, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация, признана экстремистской и запрещена в России). Днём 2 мая 2014 года между противоборствующими сторонами начались потасовки. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. Только по официальным данным, погибли 48 человек. Они сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Пострадали более 240 человек.