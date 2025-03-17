Вашингтон, 17 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. США выйдут из международной группы по расследованию якобы неправомерных действий России в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявила газета The New York Times со ссылкой на источники 17 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выйдет из международной группы, созданной для расследования действий сил, ответственных за конфликт на Украине», — отмечается в материале.

К международной группе США присоединились в 2023 году и, помимо РФ, занимались расследованиями против Белоруссии, КНДР и Ирана. По данным издания, президент США Дональд Трамп и его команда пришли к решению о выходе из подобной инициативы после пересмотра государственных расходов.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в трагедии в Одессе в мае 2014 года. Отмечалось, что украинские власти впоследствии не провели должного расследования, а городская администрация намеренно уничтожала улики. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проблеском здравого смысла.

Кроме того, 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала расследовать заявления бывшего посла Греции на Украине Василиоса Борноваса о причастности наблюдателей миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к обстрелам в Донбассе. Ранее он сообщал, что наблюдатели из ОБСЕ тайно передавали украинским формированиям информацию о расположении российских позиций в Луганской и Донецкой Народных Республиках, которые затем «немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны».