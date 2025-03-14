Москва, 14 марта, 2025, 16:55 — ИА Регнум. США ограничены в своих возможностях санкционного давления на Россию, так как чрезмерные воздействия могут серьёзно ударить по американской экономике и американским потребителям. Об этом в пятницу, 14 марта, заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американское издание CBS со ссылкой на источники, которые знакомы с планами администрации президента США Дональда Трампа, сообщает, что Америка вводит новые санкции против нефтяного и газового секторов российской экономики, а также против банковского сектора. Авторы подчеркнули, что ограничения к американским банковским системам затрудняют покупку другими странами российской нефти.

«Соединенные Штаты Америки как крупный производитель и крупнейший потребитель нефти ограничены в своих возможностях санкционного давления на Россию. Ограниченность эта связана с тем, что любые чрезмерные воздействия могут привести к резкому росту цен на энергоносители. А резкий рост цен на энергоносители может ударить по американской экономике и по американским потребителям»,— сообщил эксперт.

В данной ситуации возникает вопрос, насколько готова к подобным ударам администрация Трампа в условиях, когда до выборов в Конгресс еще два года, а до выборов президента — четыре года, поделился мыслями специалист. Он добавил, что, возможно, администрация Белого дома в действительности планирует что-то подобное, надеясь быстро управиться путем могучего давления примерно за год.

«Я подозреваю, что никто не вернется к тактике санкционной дубины. Все будут продолжать использовать тактику санкционной иголки. То есть много мелких тычков, которые выглядят на бумаге очень представительно, но на деле относительно легко парируются либо, являясь болезненными, не являются непредотвратимыми», — сообщил собеседник агентства.

Фролов исходит из того, что администрация нового президента не является другом России и не стремится каким-то радикальным образом изменить сложившееся положение вещей. По мнению специалиста, политика Соединённых Штатов Америки останется такой же, какой она была в последние годы.

«Исходя из этого, и стоит воспринимать всю информационную шумиху, которая появляется вокруг президента Трампа и его команды. То они снимают санкции. Вот-вот уже сейчас разработают план снятия санкций. То они вводят санкции. То есть по большому счету перед нами, насколько я могу судить, решение каких-то политических задач. Притом как внешнеполитических, так и внутриполитических»,— высказался эксперт.

Собеседник агентства уверен, что эти задачи направлены не на то, что содержится в информационных сообщениях, которые обсуждаются в СМИ. Это значит, что решаются не задачи снятия санкций, не задачи введения новых санкций, а какие-то иные, объяснил Фролов. Он также добавил, что, исходя из этого, новые санкции вполне могут быть введены.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии минфина, которая позволяла иностранным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

При этом США изучают возможное сотрудничество с российским ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов. По оценкам экспертов, между представителями США и России уже были предварительные контакты по данному вопросу, однако неясно, кто именно ведёт переговоры.

2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, чтопуть к экономическому сотрудничеству России и США будет ещё более долгим, чем налаживание внешнеполитических отношений. По его словам, всему комплексу двусторонних отношений был нанесен огромный ущерб, и сейчас Россия и США пытаются выйти на диалог и наладить все отношения.