Вашингтон, 14 марта, 2025, 00:01 — ИА Регнум. США изучают возможное сотрудничество с российским ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов. Об этом 13 марта сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум «Газпром»

«Российские и европейские чиновники заявляют, что США изучают пути сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» по глобальным проектам, что является шагом к налаживанию более тесных связей с Кремлём и одновременно попыткой заключения мирного соглашения по Украине», — отметили в статье.

По оценкам экспертов, между представителями США и России уже были предварительные контакты по данному вопросу, однако неясно, кто именно ведёт переговоры.

В Белом доме отказались от комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт утверждал, что перспективы восстановления транзита российского газа через Украину маловероятны. В Европе, по словам чиновника, наблюдается «конец зависимости» от российских энергоресурсов. Это привело к росту спроса на сжиженный природный газ из США, отметил Пайетт.

Путь к экономическому сотрудничеству России и США будет ещё более долгим, чем налаживание внешнеполитических отношений, подчеркнул 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, всему комплексу двусторонних отношений был нанесен огромный ущерб и сейчас Россия и США пытаются выйти на диалог и наладить все отношения.