Москва, 2 марта, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Путь к экономическому сотрудничеству России и США будет еще более долгим, чем налаживание внешнеполитических отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Оценивая перспективы сотрудничества с американцами по редкоземельным металлам и алюминию, о возможности которого ранее заявил президент Владимир Путин, представитель Кремля отметил, что уже сейчас нужно очерчивать круг возможных тем, но ожидать быстрых результатов в области экономики пока не приходится.

«Это еще более долгосрочная перспектива — это во-первых. А во-вторых, мы с вами слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом экономика», — сказал Песков в видеоинтервью, записанном 26 февраля и опубликованном 1 марта в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По его словам, всему комплексу двусторонних отношений был нанесен огромный ущерб, и сейчас Россия и США пытаются выйти на диалог и наладить все отношения. Этот путь можно пройти довольно быстро и успешно при сохранении политической воли двух лидеров — российского президента Путина и американского президента Дональда Трампа, добавил Песков.

Ранее Путин заявил в интервью Зарубину, что Россия готова предложить США совместные проекты по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, а также совместный проект по добыче алюминия в Красноярском крае. Он добавил, что инвестиции в алюминиевый проект оцениваются в 15 млрд долларов, при этом Россия готова предоставить США 2 млн тонн алюминия, что позволило бы стабилизировать мировые цены.

Путин 24 февраля провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент подчеркнул, что России необходимо выстроить полный цикл от поиска и разработки таких месторождений и добычи ресурсов до глубокой их переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Страна располагает всем необходимым для начала этого процесса, добавил он.

Трамп в тот же день на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что у России есть множество ценностей, представляющих интерес для США, в том числе редкоземельные элементы. Он добавил, что американская сторона пытается заключить несколько сделок по экономическому развитию, но в приоритете у Вашингтона остается прекращение конфликта на Украине.