Вашингтон, 13 марта, 2025, 00:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии минфина, которая позволяла иностранным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Новые санкции Трампа ставки повышаются

«Насколько мне известно, он этого не сделал», — сказала Левитт журналистам.

Она обещала уточнить эту информацию.

Генеральная лицензия 8L предоставляла возможность проводить ограниченные операции с некоторыми российскими банками, такими как Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк, исключительно для оплаты за нефть, газ, уголь. Срок действия лицензии истёк 12 марта, что, по мнению специалистов, может привести к увеличению стоимости нефти на 5 долларов за баррель.

Непродление лицензии означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не смогут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что, вопреки санкциям недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.