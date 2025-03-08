Вашингтон, 8 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «наконец-то» начал оказывать небольшое давление на Россию. Об этом заявила американская газета The Hill.

Global Look Press

«Президент Трамп в пятницу заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций и пошлин против России, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров и положить конец конфликту на Украине», — сообщается в материале, опубликованном 7 марта.

Отмечается, что американский лидер пригрозил РФ санкциями за несколько дней до встречи членов его администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии по теме урегулирования кризиса на Украине.

При этом, по данным издания, вслед за угрозами в адрес Москвы Трамп предупредил киевский режим о полном прекращении американской помощи, если Киев не согласится на переговоры с РФ. Он также добавил, что с Украиной иметь дело труднее, чем с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Трамп отметил, что ВС РФ буквально разносят украинских военных на поле боя. Затем он заявил о готовности ввести новые антироссийские санкции для банковского сектора, чтобы усадить стороны за стол переговоров. На фоне этого агентство Reuters заявило, что Белый дом рассматривает смягчение санкций против энергетического сектора России, если будут достигнуты договоренности по перемирию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что, по замыслу западных стран, санкционные ограничения должны были ослабить страну, однако результат оказался противоположным. Российский лидер добавил, что российская экономика демонстрирует рост, вопреки действиям недружественных стран.