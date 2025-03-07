Вашингтон, 7 марта, 2025, 23:25 — ИА Регнум. Смягчение санкций против российского энергетического сектора рассматривает правительство Соединённых Штатов в случае достижения договоренностей по урегулированию на Украине. Об этом 7 марта сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Правительство США изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», — поясняется в материале со ссылкой на два анонимных источника.

По данным источников, Белый дом обратился к министерству финансов с поручением рассмотреть возможность быстрой отмены санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентами России и США. Уточняется, что процесс отмены санкций запустят, если удастся заключить мирное соглашение, но поручение не следует рассматривать как признак того, что США отменят ограничения без уступок со стороны России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения широкого спектра санкций и пошлин против Москвы для мирного урегулирования на Украине. Американский лидер готов пойти на различные меры, чтобы заставить обе стороны украинского конфликта сесть за стол переговоров.

Днем ранее глава минфина США Скотт Бессент объявил, что США «без колебаний» введут против РФ новые ограничения, если того потребует урегулирование украинского конфликта. Он указал, что Белый дом готов вводить «агрессивные и однозначные» санкции для максимального результата в краткосрочной перспективе.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций, в том числе введения масштабных банковских санкций и пошлин против Москвы для достижения перемирия на Украине. Он также добавил, что ВС России одерживают верх над украинскими формированиями на поле боя, и это вызывает опасения.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.