Вашингтон, 7 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Вооруженные силы России буквально разносят украинские формирования в зоне боевых действий. Об этом 7 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня», — написал он своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома уточнил, что новые санкционные меры могут коснуться российского банковского сектора. Трамп также допустил введение тарифов против России.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта бойцы украинских формирований в беседе с британским изданием The Telegraph признали отсутствие у них инициативы на поле боя. Они отметили, что приостановка военной помощи США сильно подорвала их боевой дух, так как к лету бои в зоне конфликта будут носить более ожесточенный характер.

Сенатор-республиканец Томми Табервилл 27 января отметил, что президент РФ Владимир Путин не нуждается в переговорах, потому что преимущество на поле боя — у российских военных. Он добавил, что Украина проигрывает в конфликте, несмотря на помощь со стороны США.

Путин 19 февраля заявил, что российские военные ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Ранее глава государства отмечал, что главное для победы в конфликте на Украине — это мотивация и внутренняя готовность человека к ведению борьбы. Президент РФ добавил, что исход любого вооруженного конфликта определяется только на поле боя, даже в случае наличия у сторон самых современных вооружений.