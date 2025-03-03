Санкт-Петербург, 3 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки подпишут соглашение по редкоземельным металлам на Украине с новыми украинскими властями. Такое мнение 3 марта высказала экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль.

Global Look Press

«Я практически уверена, что США заинтересованы в этом соглашении. И даже если подписывать его будет не [глава киевского режима Владимир] Зеленский, найдется кто-то другой с Украины, кто получит соответствующий мандат», — рассказала она в интервью ТАСС.

По словам Кнайсль, в итоге на Украине должен появиться какой-либо орган или представитель, который будет способен взять на себя полномочия по подписанию такого рода документов.

Глава центра G. O. R. K. I. уточнила, что президент США Дональд Трамп ранее уже пообещал заключить такую сделку американским избирателям.

«Я понимаю его логику: он говорит, что на Украину ушли миллиарды, и теперь США должны получить что-то взамен. Американские корпорации проявляют огромный интерес к этим ресурсам», — отметила Кнайсль.

Она добавила, что у компаний Запада до этого часто появлялись проблемы на Украине из-за коррупции и невозможности найти надежных партнеров, однако пояснила, что американской стороне легче в этих вопросах сотрудничать с более слабыми странами, которые, в отличие от Саудовской Аравии или России, не могут диктовать свои условия.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп анонсировал 24 февраля встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам и заявил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за своей помощи Киеву. После скандала на встрече в Овальном кабинете 28 февраля глава Белого дома выгнал Зеленского и не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых.

Глава минфина США Скотт Бессент 2 марта заявил, что американская сторона пока не рассматривает сорванное соглашение по ресурсам с Украиной. Перед этим он отмечал, что Зеленскому нужно было просто приехать в Вашингтон для подписания такого соглашения, однако глава киевского режима вместо этого решил «взорвать Белый дом».

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме 28 февраля сообщило, что президент США пока не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по полезным ископаемым на Украине.