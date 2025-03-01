Вашингтон, 1 марта, 2025, 04:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения с Украиной соглашения по полезным ископаемым. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В настоящее время Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам», — отметили авторы.

Американский лидер находится дома во Флориде и не планирует возвращаться, указал источник.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля правительство Украины одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, открывающем путь к заключению с Вашингтоном ресурсной сделки. При этом соглашение не предусматривало передачу полезных ископаемых страны ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина планировала вносить в фонд порядка 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов, средства должны были пойти исключительно в проекты по восстановлению Украины, подчеркивал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Подписание сделки с Украиной по недрам ожидалось в Белом доме 28 февраля. Однако после скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского соглашение не было подписано.

В ходе встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. В итоге началась перепалка, в ходе которой американский лидер напомнил Владимиру Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Также он подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. В итоге совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена.

Зеленский в интервью телеканалу Fox News отказался извиняться за перепалку в Белом доме. При этом он признал, что случившееся «не пошло на пользу» обеим сторонам. Также глава киевского режима заявил, что Украине будет тяжело победить без поддержки США.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете».