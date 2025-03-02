Вашингтон, 2 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Главе киевскому режиму Владимиру Зеленскому нужно было просто приехать в Вашингтон и подписать соглашение по полезным ископаемым, однако вместо этого он решил взорвать Белый дом. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу CBS News.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Владимиру Зеленскому в Белом доме нужно было только прийти и подписать экономическое соглашение, а он решил его взорвать», — отметил он.

Бессент заявил, что Зеленскому нельзя было показывать каких-либо противоречий между сторонами переговоров, чтобы не сорвать данную сделку, однако он с этим не справился.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Трамп потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня. В итоге подписание сделки сорвалось, политики не провели совместный обед и пресс-конференцию, а Зеленского попросили покинуть США.

Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт обвинила Зеленского в проявлении враждебности по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече в Белом доме. Она уточнила, что американский лидер был «воодушевлён экономическим соглашением», которое планировалось подписать с украинскими властями. Именно Зеленский предпочёл ругаться перед журналистами в ходе встречи, добавила она. Теперь весь мир увидел, с чем имели дело Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями,