Москва, 10 февраля, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания. Об этом 10 февраля в поздравлении сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Конечно, особого внимания по-прежнему требует защита прав наших соотечественников за рубежом», ― говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что МИД РФ отстаивает законные национальные интересы страны и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мира в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности.

Также российский лидер добавил, что сотрудники внешнеполитического ведомства всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу.

«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», ― подчеркнул Путин.

Президент пожелал сотрудникам и ветеранам дипломатической службы успехов, здоровья, бодрости духа.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова 24 января заявила, что граждане России сталкивались с огромным количеством нарушений своих прав во время проведения избирательных кампаний за рубежом. Она назвала беспрецедентными ограничения прав российских граждан, которые находились во время президентской кампании на территории западных стран.

Ранее проживающие за границей россияне через специального чат-бота в Telegram рассказали о фактах нарушений их прав за рубежом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 25 декабря сообщила, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с дискриминацией русских соотечественников. Она также подчеркнула, что Москва собирается задействовать все доступные международные судебные механизмы против стран, которые на системной основе осуществляют нарушение прав россиян.