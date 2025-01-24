Москва, 24 января, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Граждане России сталкивались с огромным количеством нарушений своих прав во время проведения избирательных кампаний за рубежом. Об этом 24 января заявила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, приехавшая в Минск для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии.

Алексей Никольский/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

«Мы столкнулись с беспрецедентным ограничением прав российских граждан, которые находились во время президентской кампании особенно на территории западных стран. Беспрецедентные нарушения и ограничения прав россиян», — заключила она.

Глава ЦИК РФ добавила, что на членов избирательных комиссии на территории России продолжают оказывать давление.

Памфилова выразила уверенность, что члены избирательных комиссий Белоруссии готовы к провокациям и не станут им поддаваться.

Ранее, 22 января, представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Служба внешних действий Евросоюза уже подготовила заявление по итогам намеченных на 26 января выборов президента Белоруссии, в котором осуждает и не признаёт их. Европарламент также призывает не признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко после 26 января 2025 года, а также провести «свободные и справедливые выборы» в республике, говорится в документе.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко 22 января назвал резолюцию Европарламента вмешательством в электоральный суверенитет страны. Выборы в Белоруссии пройдут 26 января. ЦИК республики 23 декабря зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что западные спецслужбы намереваются дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента и использовать для этой цели наёмников формирования «Полк имени Калиновского».