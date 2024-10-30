Москва, 30 октября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Россия по дипломатическим каналам заявила Латвии досудебные претензии из-за дискриминации русских в прибалтийской республике. Об этом 30 октября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе брифинга дипломат отметила, что в прибалтийских республиках русофобия в последнее время вышла «на какой-то новый, качественно новый уровень».

По её словам, российская сторона предпринимает наступательные действия для привлечения к ответственности стран, нарушающих свои международные обязательства в вопросе ликвидации всех форм расовой дискриминации, что затем может быть вынесено на рассмотрение Международного суда ООН.

«Нами уже заявлены по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями этой страны международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — рассказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Латвия вынуждена будет отвечать перед судом ООН, если не прекратит у себя дискриминационные действия.

«Если досудебная стадия процедуры закончится без результатов, то Латвии придётся отвечать перед Международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что латвийские власти выдворили троих граждан России, которые не получили постоянного вида на жительство. По её словам, ещё 1500 россиян с истекшими сроками действия ВНЖ добровольно покинули территорию прибалтийской страны.

Чиновник уточнила, что Рига выдала постоянный вид на жительство 15 837 желающим, а временный — 5477. В их числе 5000 человек получили его на два года, они за это время должны подтвердить знание латышского языка, добавила она.

В мае начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Константин Гузь рассказал, что почти тысяче россиян пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер. По его словам, иногда граждан РФ выдворяют из страны, в основном же для них создают такие условия, чтобы россияне сами уезжали.