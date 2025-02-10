Берлин, 10 февраля, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Вопрос о членстве Украины в НАТО не закрыт, но на повестке дня он в настоящее время не стоит. Такое заявление сделал 9 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире второго немецкого канала ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

В ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, Шольц ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

«Американское правительство отклоняет это. Решения НАТО таковы, что вопрос не закрыт, но и не стоит на повестке дня. И поэтому в этой ситуации речь не идет о членстве Украины в НАТО. Я хочу это подчеркнуть», — пояснил канцлер Германии.

Шольц уточнил, что речь идёт о гарантиях безопасности для Украины, и этого нужно достигать, по мнению политика, «с помощью разумной, особой политики», которую нужно согласовать со всеми, включая Киев. Канцлер ФРГ отметил, что любые обсуждения «за спинами украинцев» недопустимы.

«Мне не нравится, когда некоторые говорят, что Украина может уступить территорию. И это также их дело», — добавил Шольц.

При этом Шольц указал, что первое, о чём следует договориться в рамках обеспечения безопасности Украины, это оказать помощь её армии, так как Киев не сможет самостоятельно финансировать армию в масштабах, необходимых для самообороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил канцлер Германии Шольц, поставка киевскому режиму оружия, способного бить вглубь российский территории, станет неправильным шагом для Германии.

В свою очередь, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп намерен возложить вопрос гарантий безопасности Украины на Европу.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для начала переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО. Глава государства добавил, что Киеву для начала диалога также нужно будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.