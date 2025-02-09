Берлин, 10 февраля, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Поставка киевскому режиму оружия, способного бить вглубь российский территории, станет неправильным шагом для Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время дебатов с кандидатом в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем.

ИА Регнум

«Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России», — заявил канцлер.

Он добавил, что на такой шаг не может пойти тот, на ком лежит «ответственность за всю Германию».

Как передавало ИА Регнум, 20 января испанское издание Rebelion написало, что разрешение Украине на удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами можно считать началом третьей мировой войны. Отмечалось, что при этом противостояние между ядерными державами предполагает невиданные во времена холодной войны масштабы конфронтации.

В ноябре президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. 21 ноября российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на удары западными дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент России Владимир Путин 28 ноября отметил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Он уточнил, что угроза новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ.

Путин 26 декабря допустил, что Россия при необходимости может снова применить гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник» в ответ на обстрелы её территории, но не будет спешить с этим решением.