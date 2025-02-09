Вашингтон, 9 февраля, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен возложить вопрос гарантий безопасности Украины на Европу. Об этом 9 февраля заявил советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

Global Look Press/Anna Rose Layden — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев», — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Советник президента напомнил о предстоящих в Европе переговорах с участием госсекретаря США Марко Рубио и других политических деятелей, в ходе которых обсудят детали урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон намерен в беседе с украинскими представителями затронуть вопрос природных ресурсов, в числе которых газ и редкоземельные металлы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США. Любая гипотетическая сделка должна подкрепляться гарантиями безопасности, подчеркнул он.

Ранее Трамп потребовал от стран Евросоюза увеличить финансирование помощи киевскому режиму до уровня, сопоставимого с поддержкой со стороны США. На самом деле европейские страны должны платить даже намного больше, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для начала переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО. Глава государства добавил, что Киеву для начала диалога также нужно будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.