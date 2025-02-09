Москва, 9 февраля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Мошенники воспользуются ажиотажем россиян в преддверии Дня святого Валентина для совершения киберпреступлений. Об этом 9 февраля заявила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мария Девахина/РИА Новости

«В преддверии 14 февраля активизируются киберпреступники, использующие романтические настроения для обмана», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве также рассказали про самые популярные схемы обмана, используемые киберпреступниками. Так, например, мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств, симулируют романтический интерес и выманивают деньги. Преступники также могут отправить жертве ссылки на акции или скидки якобы от известных брендов, которые затем перекидывают пользователя на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное программное обеспечение.

Отмечается, что россиянам также стоит быть внимательными с доставкой цветов: мошенники могут создать фейковые сайты цветочных магазинов или использовать схему с доставкой цветов от «неизвестного поклонника», чтобы узнать код из SMS и получить доступ к аккаунтам жертвы.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о схеме с шантажом из-за переводов якобы в пользу Вооруженных сил Украины. Отмечается, что сначала человека обманом принуждают совершить перевод денег, а затем мошенники начинают врать о том, что жертва направила деньги украинским формированиям. Это делается с целью новых переводов или совершения неправомерных действий, таких как поджог или взрыв, уточнила эксперт.

Кроме того, 9 февраля стало известно, что россияне начали получать звонки от мошенников под видом сотрудников суда. В пресс-службе судов напомнили, что сотрудники органов судопроизводства никогда не станут звонить и просить раскрыть данные банковских карт, SMS-коды или другие данные, открывающие доступу к денежным средствам, а также не станут решать финансовые вопросы по телефону.