Москва, 9 февраля, 2025, 04:42 — ИА Регнум. Россияне стали получать звонки от мошенников под видом сотрудников суда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в судах.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Отмечается, что сотрудники органов судопроизводства никогда не станут звонить с просьбой раскрыть данные банковских карт, назвать СМС-коды или прочие личные данные, необходимые для получения к доступу к денежным средствам человека.

Кроме этого, сотрудники судов никогда не станут решать финансовые вопросы по телефону.

Вместе с этим работники органов судопроизводства напомнили, что сотрудники судов звонят по телефону только для сообщения о дате, месте и времени судебного заседания, готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов. Кроме того, граждан могут известить по телефону о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании.

Как передавало ИА Регнум, ранее управление по борьбе с кибепреступлениями МВД России сообщило, что мошенники в последнее время активно скупают на теневом рынке зарегистрированные и похищенные аккаунты в мессенджере Telegram, чтобы осуществлять фишинговые атаки, распространять фальшивые новости, дестабилизировать ситуацию, а также для атак на инфраструктуру и совершения киберпреступлений.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД 3 февраля сообщило, что мошенники с помощью поддельного сайта пытаются получить данные пользователей для доступа к личным кабинетам жертв под видом оригинальной акции маркетплейса Wildberries.

Ранее в этот же день депутат Госдумы («Единая Россия»), член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о росте количества случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он добавил, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.