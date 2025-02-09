Москва, 9 февраля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Мошенники часто выманивают деньги у россиян, используя многоэтапную схему шантажа с переводами якобы в пользу украинской армии. Об этом 9 февраля рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Иван Шилов ИА Регнум

«В начале людей обманывают и принуждают совершить перевод денег на «безопасный» счет по стандартным схемам, а потом «оказывается», что они [якобы] профинансировали ВСУ. Злодей в телефоне начинает издеваться над жертвой, рассказывая о немыслимых последствиях совершенного перевода», — процитировал Храпунову ТАСС.

После этого аферисты требуют, чтобы человек перевел им новую сумму. Кроме того, от жертвы могут потребовать, чтобы она совершила какие-то действия, например, поджог или взрыв, сообщила эксперт.

По мнению Храпуновой, жертвой мошенников может стать любой человек. Значения не имеет ни возраст, ни статус, ни образования. Например, часто встречаются ситуации, когда человеку пришел перевод от неизвестного. Затем ему звонят и просят вернуть деньги, якобы переведенные по ошибке.

«Честный человек делает перевод, и его начинают пугать, что он совершил непоправимое», — отметила эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует завершить разговор при любых возникновении любых сомнений. После этого можно самостоятельно связаться по официальным телефонам с полицией, банком, ведомствами, от имени которых был звонок, рассказала Храпунова.

Эксперт сообщила, что перечисление денег через дропов и курьеров не подпадает под статью по финансированию терроризма. Также она посоветовала человеку, который попался на уловки мошенников — перевел деньги или сообщил им коды — обратиться в банк и полицию.

Как сообщало ИА Регнум, телефонные аферисты выманили у 85-летнего генерал-лейтенанта Генштаба ВС России 19,5 млн рублей, используя схему шантажа с переводом денег якобы на нужды ВСУ.

Первый звонок был якобы от сотрудника оператора мобильной связи. Пенсионера попросили сообщить данные «для перерегистрации телефона». После этого ему позвонил «сотрудник спецслужб». Он убедил жертву мошенничесвта в том, что неизвестные перевели на финансирование ВСУ часть денег с его счета. Мужчине предложили получить алиби, за которое он должен был передеать оставшиеся у него деньги «специальному человеку». Пенсионер собрал порядка 19,5 млн рублей и отдал их курьеру. Поняв, что аферисты обманули его, он обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).