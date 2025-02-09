Москва, 9 февраля, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сам рассказал, как можно быстро завершить конфликт на Украине. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам дипломата, она слышала заявления западных политиков о том, что украинский конфликт якобы можно закончить за один день, однако к ним многие относились с иронией.

«Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они [Украина] и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — отметила Захарова в интервью «РИА Новости».

Она также напомнила, что российская сторона была готова вести переговоры ещё до начала спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 8 февраля в интервью агентству Reuters заявил, что киевский режим готов заключить сделку с администрацией президента США Дональда Трампа, в том числе по сотрудничеству с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине. По его словам, США помогли Украине больше других и потому «американцы должны зарабатывать больше всего».

Позднее в этот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что согласившийся на условия Трампа по редкоземельным металлам глава киевского режима продаст Украину. Политик добавил, что США вначале помогли разрушить Украину, а теперь диктуют Киеву кабальные условия освоения её национальных недр.