Киев, 8 февраля, 2025, 00:58 — ИА Регнум. Украина готова заключить сделку с действующей администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — заявил Зеленский.

По словам главы киевского режима, любая гипотетическая сделка должна подкрепляться гарантиями безопасности Украине. Вместе с этим Зеленский заявил, что Киев согласен на взаимное сотрудничество с Вашингтоном по разработке и добыче полезных ископаемых на Украине, однако не собирается передавать их в пользование США.

Глава киевского режима подчеркнул, что США помогли Украине больше остальных, в связи с чем «американцы должны зарабатывать больше всего».

«И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет», — заверил Зеленский.

В это же время Украина согласна использовать подземные газовые хранилища (ПГХ) на своей территории для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшей транспортировки в страны Европы, заявил глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Трамп заявил, что планирует провести встречу с Зеленским.

2 февраля американский лидер сообщил, что Вашингтон запланировал встречи с представителями Москвы и Киева в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

Кроме этого, по словам Трампа, США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что Вашингтон хочет добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

В свою очередь Зеленский заявил о готовности Украины к разработке полезных ископаемых вместе с США, но признал, что значительные объёмы редкоземельных металлов остались на освобождённых армией России территориях. Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал это заявление Зеленского, отметив, что «у диктатора всё продаётся».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал эту инициативу Трампа предложением о покупке помощи США.