Москва, 8 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, согласившись на условия президента США Дональда Трампа по поставке редкоземельных металлов, продаст Украину. Такое мнение 8 февраля высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Global Look Press

Ранее, 3 февраля, Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь стране. Он уточнил, что Вашингтон намерен добиться от Киева соответствующих гарантий.

По мнению Слуцкого, действия Зеленского разрушительно влияют на Украину.

«Подорвана государственность, нелегитимна президентская власть, дискредитирована вся политическая система. Утрачены независимость и суверенитет, дышит на ладан экономика. В плюсе только клика узурпаторов, готовая за 30 сребреников отдать страну и народ на растерзание ястребам Запада», — написал он в своём Telegram-канале.

Комментируя эту новость, Слуцкий также подчеркнул, что Россия никогда бы не стала торговать интересами страны.

«Для нас «сделки» в обмен на богатства российского Донбасса или права русских невозможны априори. Переговоры должны быть на условиях устойчивого мира и гарантий безопасности российских границ с учётом всех территориальных реалий», — подчеркнул депутат.

Слуцкий высказал мнение о том, что США помогли разрушить Украину, а теперь диктуют кабальные условия освоения национальных недр.

«Дестабилизируя властные институты изнутри, поддерживая майдан и государственный переворот, создавая антироссийский плацдарм и вооружая неонацисткую хунту, Вашингтон планомерно решал задачи продвижения гегемонии в Евразии через построение протектората на территории Украины. И такие продажные порошенко и зеленские активно в этом помогли», — добавил парламентарий.

Газета The Financial Times 4 февраля написала, что украинские власти допускают возможность передачи редкоземельных металлов США в обмен на помощь. Отмечалось, что это совпадает с положениями так называемого «плана победы» Зеленского.

При этом украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, заинтересованность в которых высказали США. По их информации, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля подчеркнул, что инициатива Трампа продолжать помощь Украине, если киевский режим предоставит доступ к редкоземельным металлам, является предложением о покупке помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.