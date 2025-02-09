Вашингтон, 9 февраля, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается удержаться у власти на Украине любой ценой. Об этом 8 февраля заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он выразил мнение о том, что Зеленский не заинтересован в защите украинского народа, он хочет лишь защитить самого себя и пойдёт на все, чтобы удержаться у власти.

О том, что Зеленский не хочет прекращать боевые действия, свидетельствует возможная сделка между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых на территории Украины. Глава киевского режима намерен продолжать вооруженный конфликт под предлогом защиты западных инвестиций, считает американский военный.

«Представьте, если бы американский президент сказал, что его план победы — это сохранение триллионов долларов в своих карманах. Ну что за нонсенс?» — возмутился Дэвис.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это он готов оказать Киеву финансовую помощь. Зеленский заявил, что готов к заключению такой сделки.

Украинские СМИ сообщили, что 70% территорий с редкоземельными металлами больше не контролируется Киевом. Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа, предложившего забрать у Украины металлы в обмен на деньги, предложением Киеву купить американскую помощь.