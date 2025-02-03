Вашингтон, 3 февраля, 2025, 22:43 — ИА Регнум. США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь и намерены добиться от Киева соответствующих гарантий. Об этом 3 февраля заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме, трансляцию вели телеканалы США.

Николай Тришин/ТАСС

«Мы говорим Украине, что у неё есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим, чтобы то, что мы вкладываем, было гарантировано. Мы хотим гарантий. Мы быстро и помногу даём им деньги. Мы даём им оборудование», — пояснил Трамп.

Президент США отметил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву на 200 млрд долларов больше, чем страны Европы, и заявил, что Евросоюз должен платить столько же либо значительно больше.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к ноябрю 2024 года киевский режим получил от США только половину обещанной за год помощи. Отмечается, что большая часть поставок американского оружия на Украину летом прошлого года была ограниченной и в эти пакеты входили системы противовоздушной обороны малой дальности, транспорт и артиллерия в количествах, достаточных для проведения Киевом оборонительных мероприятий, но не для наступления.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 31 января рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США в развязывании украинского конфликта и в недостаточной помощи Киеву. Он уточнил, что Зеленский утверждает, что из-за Джо Байдена киевский режим вступил в конфликт с Россией «в одиночку».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что никакая военная помощь Запада Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте и планы его затянуть, подчёркивал глава государства.