Москва, 4 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Инициатива президента США Дональда Трампа продолжать помощь Украине, если Киев предоставит доступ к редкоземельным металлам, является предложением о покупке помощи. Об этом 4 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Evan Vucci/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь Вашингтона Киеву. Он уточнил, что американская сторона намерена добиться от киевского режима соответствующих гарантий.

В тот же день украинские СМИ написали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, заинтересованность в которых высказали США. По их информации, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.

Газета The Financial Times 4 февраля написала, что украинские власти допускают возможность передачи редкоземельных металлов США в обмен на помощь. Отмечалось, что это совпадает с положениями так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.