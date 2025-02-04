Киев, 4 февраля, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Основная часть территорий с месторождениями редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, ушла из-под контроля Киева. Об этом 3 февраля заявили украинские СМИ.

Станислав Красильников/РИА Новости

В частности, агентство УНИАН, ссылаясь на данные украинского журнала Forbes, приводит оценку совокупной стоимости полезных ископаемых из числа редкоземельных металлов, которая на апрель 2023 года составила около $15 трлн. При этом более 70% запасов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и в Днепропетровской области.

«Львиная доля украинских редкоземельных металлов находится в Донбассе», — отмечает УНИАН.

Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития, кроме того, на её территории находились месторождения галлия. Эти редкоземельные металлы необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей, также они широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский лидер Дональд Трамп, США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь и намерены добиться от Киева соответствующих гарантий.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что страны коллективного Запада могут лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут под контроль России в ходе дальнейшего продвижения.